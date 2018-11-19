Ankara ‘kadın dostu kent’ unvanına aday

Sosyal belediyeciliğin vazgeçilmez bir unsuru olan 'eşitlik' ilkesini hayata geçirerek, kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi, tüm imkân ve hizmetlerden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, eğitim, istihdam, sağlık, katılım, kentsel hizmetler ve şiddetle mücadele olmak üzere 6 ana başlıktan oluşan eylem planı ile ilgili bilgi verdi.

KADIN ÇALIŞMALARI GELİŞTİRİLECEK

Projenin hayata geçmesiyle Ankara, 14. Kadın Dostu Kent unvanını da alacak. Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında metro istasyonlarında ve parklarda açılan bebek bakım odaları, kız yurtlarının olduğu yerlerde güvenli durak sistemine geçilmesi, kadınların siyasette daha aktif olması ve özellikle belediyelerde kadın yöneticilerin sayısının artırılması, şiddetle mücadele ve bu konuda erkeklerin daha da bilinçlendirilmesi, Başkentli kadınların hayatını kolaylaştıracak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadına yönelik çalışmaları daha da geliştirmeyi amaçlıyor.