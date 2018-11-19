Ankara Sanayi Odası 55’inci yılını doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi Odası 55. yaşının gururunu yaşıyor. 18 Kasım 1963 tarihinde bir grup sanayicinin önderliğinde kurulan Ankara Sanayi Odası, "Başkentin Sanayisinden Sanayinin Başkentine" sloganıyla 55 yılda Ankara'yı Türkiye'nin önemli bir üretim merkezi haline getirdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 55. yaşını kutlayarak, "Ankaralı sanayicilerin taleplerinden doğan ASO, 55 yıldır üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğu ile başkentin sanayisini sanayinin başkentine dönüştürmeye çalışıyor. ASO, Ankara'nın bin yıllık üretim geleneğinden geleceğini üreten 55 yıllık bir güç birliği. ASO ile Ankara, artık kendisine dünya kenti rotası çizmiş, yüksek teknolojinin başkenti ve Türkiye'nin önemli bir gücü" dedi.