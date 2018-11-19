Büyükşehir Meclisi’nde bütçe maratonu başladı

KASIM ayının ilk meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO, ASKİ ve 25 ilçe belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık yazılarının tamamı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmek üzere havale edildi. Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde; imardan altyapıya, sosyal ve kültürel yardımlardan sokak ve cadde isimlendirmesine kadar kent gündemini yakından ilgilendiren konular görüşüldü. Büyükşehir Meclisinde farklı nedenlerle düşen veya boşalan meclis üyeliklerine de yeni üye seçimi gerçekleştirildi.

ÇOCUK VE KADINLARA DESTEK

Belediye Meclisinde, Büyükşehir'e ait Kadın Konuk Evleri'nde kalan kadın ve çocuklara harçlık verilmesine devam edilmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Meclisinde görüşülen bir diğer gündem maddesi ise Büyükşehir'e bağlı Çocuk Koruma Evlerinde kalan kimsesiz çocuklara 2019

Mali Yılı içinde yapılacak öğrenim yardımı oldu.