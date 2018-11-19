Galada Burcu Biricik sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Dahavizyona girmeden çok konuşulan 'Her Şey Seninle Güzel' filminin Ankara galası önceki gün ANKAmall Cinemaximum'da yapıldı. Başrol oyuncularından Burcu Biricik'in Ankaralılara sürpriz yaparak katıldığı galaya sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Yeni sezonun en gözde romantik komedilerinden olan, Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum'un başrolünü paylaştığı, LuckyRed/ Shebnem Askin'in yapımcılığını üstlendiği 'Her Şey Seninle Güzel'in Ankara galasında Burcu Biricik'in katıldığı gösterim öncesi uzun kuyruklar oluşturan hayranları, oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Burcu Biricik, Ankaralıların karşısında olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyerek, "Vizyonda ikinci günümüz. Ankara seyircisinin hep çok güzel olduğunu duyarım. Hem tiyatro, hem sinema. Sizler de bunun kanıtısınız. İyi ki varsınız, yüzümüzü güldürüyorsunuz" cümleleriyle galaya katılanlara teşekkür etti.