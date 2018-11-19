Mamak’ın altyapısı masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediye Başkanı Mesut Akgül, ilçede gerçekleşen ve yapımı devam eden alt yapı çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Mamak ASKİ Bölge Müdürü Ercan Zengin ve teknik heyeti ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleşen görüşmede ana gündem maddesi kanal ve yağmur suyu hatları oldu. Akgül, "Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek ilçe belediyemiz Mamak'ın sağlam alt yapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Mamak'ın alt yapısının masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Akgül, "İlçemizin tamamında alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Uzun süreli ve sağlıklı bir alt yapı için çalışıyoruz" dedi.