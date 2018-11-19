Nazlıcan’a devlet sahip çıktı

Fatsa'da 6 yıl önce bedensel engelli dünyaya gelen Nazlıcan'ın öz annesi tarafından terk edilmesi üzerine yaklaşık 5 yıldır Nazlıcan'a annelik yapan Büyükaslan'ın hikayesini basından öğrenen Ordu Valisi Seddar Yavuz, Fatsa Kaymakamlığı ve ilgili kurumlara Nazlıcan'la ilgilenilmesi talimatını verdi.Aileyle görüşen yetkililer, Nazlıcan'ın ayağındaki şekil bozukluğunun ameliyatla düzeltilmesi için Ankara'daki bir hastaneyle iletişime geçti.Hastane yetkililerinin olumlu cevap vermesi üzerine Nazlıcan ve ailesi Ankara'ya davet edildi. 43 yaşındaki Gülsüm Büyükaslan, Nazlıcan'ın bugün Ankara'da iki ayağından ameliyat olacağını söyledi.

NAZLICAN'IN YÜRÜMESİNİ ÇOK İSTİYORUZ

Nazlıcan'ın sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükaslan, "Çocuğumuz sağlığına kavuşacak. Onun yürümesi için çalışıyoruz. Nazlıcan'ın yaşıtları gibi yürümesini çok istiyoruz. Botoks tedavisi görmüştük ancak tedaviye cevap vermemişti. Şimdi de ameliyatı deneyeceğiz" dedi. Ameliyatın Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılacağını kaydeden Büyükaslan, kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Balıkçılıkla uğraşan İmdat Büyükaslan ise Nazlıcan'la eşinin bakıcılık yaptığı sırada tanıştığını, evlat edindikten sonra da kendisini diğer iki çocuğundan ayırmadığını söyledi. Baba Büyükaslan, kızının, ameliyat başarılı geçerse yürüyebileceğini ifade etti.