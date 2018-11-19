Telekom Bahçeşehir’e geçit vermedi

Türkıye'yı EuroCup
'ta başarıyla temsil eden Türk Telekom
, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
'nin 7
. haftasında Bahçeşehir Koleji
ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu
'nda oynanan maç öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk Telekom Altyapı Koordinatörü Hakan Yuca
anısına saygı duruşunda bulunuldu. İlk çeyrekte istediği oyunu sahaya yansıtamayan Türk Telekom
, Bahçeşehir Koleji
savunmasını aşamadı. Pota altında Marcus'la etkili olan konuk ekip, Emir Preldzic ile çizgi dışından sayı kaydetti. İlk çeyreği Türk Telekom 27-15
geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan başkent ekibi, özellikle hücumda diri bir görüntü çizdi. Landesberg
ve TJ Campbell
'in üçlükleriyle farkı eriten Telekom
, rakibi top kaybına zorladı. Bahçeşehir Koleji
maçın son saniyelerinde kaydettiği sayıyla devreye 47-42
geride girdi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrekte farkı kapatmak isteyen Türk Telekom Landesberg
'in etkili oyunuyla sayı yakaladı.