Telekom Bahçeşehir’e geçit vermedi

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'yı'ta başarıyla temsil eden'nin. haftasındaile karşı karşıya geldi.'nda oynanan maç öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybedenanısına saygı duruşunda bulunuldu. İlk çeyrekte istediği oyunu sahaya yansıtamayansavunmasını aşamadı. Pota altında Marcus'la etkili olan konuk ekip, Emir Preldzic ile çizgi dışından sayı kaydetti. İlk çeyreğigeride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan başkent ekibi, özellikle hücumda diri bir görüntü çizdi.ve'in üçlükleriyle farkı eriten, rakibi top kaybına zorladı.maçın son saniyelerinde kaydettiği sayıyla devreyegeride girdi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü çeyrekte farkı kapatmak isteyen'in etkili oyunuyla sayı yakaladı.