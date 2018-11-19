Uluslararası öğrenciler sertifikalarını aldı

BUGÜN NELER OLDU

MüstakılSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Akademisi sertifika töreni yapıldı. Ankara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD Ankara ile Genç MÜSİAD Ankara iş birliğiyle yapılan 3 aylık program, Ankara Teknopark'ta düzenlenen törenle öğrencilerin sertifikalarını almasının ardından sona erdi. MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, tüm katılımcılara ve projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin, ihracatta daha da etkin olabilmesi için bu projeyi yapıyoruz" dedi. Uluslararası öğrenciler için yapılan çalışmalarla, ülkeler arasında sağlam sosyal ve ticari bağların kurulmasına zemin hazırlanacağını belirten Erdal, "Büyük işler ilk önce gönülden başlar. Bu tür çalışmalarla ülkeler arası dostluk köprüsü kuruyoruz." ifadesini kullandı.Erdal, projeye her dönem yoğun ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Eğitime katılan öğrenciler, burada paylaştığımız tecrübeleri kendi ülkelerine götürüp, ülkelerimiz için faydalı olacaklar. Bir fidan dikip bu fidandan çıkan meyveleri hep beraber yiyeceğiz" diye konuştu.