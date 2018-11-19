Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası

BUGÜN NELER OLDU

Biniciliknün organizasyonuyla düzenlenenbaşladı. Yarışmaya,'nın yanı sıra,ve'dansporcu katıldı., son 3 haftadır kentte üst üste yarışlar düzenlediklerini söyledi.Önceki hafta'nin finallerini, geçen hafta da Atatürk ve İnönü kupalarının yarışlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Cerit, şunları kaydetti: "vekoşularını her yıl Adana'ya almayı ve bu koşularınile özdeşleşmesini istiyoruz. Gereken önem ve değeri verdiğimizi düşünüyoruz. Tesislerimiz altyapı olarak da buna müsait. Bu haftaki son yarışmamız da. Buraya katılanatımız,de sporcumuz var. Bu yarışmaların en güzel tarafı kent ekonomisine ve turizmine olan katkısı. Bu sayede'yı da tanıyorlar. Bu sporun gelişmesi için elimizden geldiğince halkımıza destek vermeye razıyız. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde birçok dernekle iş birliği içindeyiz. Ata binmek pahalı değil, yarışmak pahalı. Kabiliyetli sporcular için burası başlangıç olur."