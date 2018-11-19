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Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Ustalar-Genç Atlar Türkiye Şampiyonası
TÜRKIYE Binicilik Federasyonu ve Adana Atlı Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenen Engel Atlama Ustalar- Genç Atlar Türkiye Şampiyonası başladı. Yarışmaya, Adana'nın yanı sıra, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Samsun'dan 85 sporcu katıldı.Adana Atlı Spor Kulübü Başkanı Ali Cerit, son 3 haftadır kentte üst üste yarışlar düzenlediklerini söyledi.Önceki hafta Anadolu Ligi'nin finallerini, geçen hafta da Atatürk ve İnönü kupalarının yarışlarını gerçekleştirdiklerini anımsatan Cerit, şunları kaydetti: "Atatürk ve İnönü Kupası koşularını her yıl Adana'ya almayı ve bu koşuların Adana ile özdeşleşmesini istiyoruz. Gereken önem ve değeri verdiğimizi düşünüyoruz. Tesislerimiz altyapı olarak da buna müsait. Bu haftaki son yarışmamız da Ustalar- Genç Atlar Türkiye Şampiyonası. Buraya katılan 110 atımız, 85 de sporcumuz var. Bu yarışmaların en güzel tarafı kent ekonomisine ve turizmine olan katkısı. Bu sayede Adana'yı da tanıyorlar. Bu sporun gelişmesi için elimizden geldiğince halkımıza destek vermeye razıyız. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde birçok dernekle iş birliği içindeyiz. Ata binmek pahalı değil, yarışmak pahalı. Kabiliyetli sporcular için burası başlangıç olur."
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