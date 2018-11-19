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Yenimahalle Challenge’ta mağlup

Giriş Tarihi: 19.11.2018
Yenimahalle Challenge’ta mağlup
HENTBOL Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında, Yenimahalle Belediyesi ile Azeryol Bakü takımları, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda karşılaştı. Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan ekibi Azeryol Bakü'ye 30-29 mağlup oldu. Karşılaşmayı Kosovalı Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetti. Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaya; Bediang, Beleska, Fatma Atalar, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Sinitsyna, Zorya, Nalivko, Ceylan Aydemir, Bilgenur Öztürk, Sabiha Gündoğdu on biri ile sahaya çıktı.
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Yenimahalle Challenge’ta mağlup
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