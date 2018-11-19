Yenimahalle Challenge’ta mağlup

HENTBOL Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında, Yenimahalle Belediyesi ile Azeryol Bakü takımları, Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda karşılaştı. Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan ekibi Azeryol Bakü'ye 30-29 mağlup oldu. Karşılaşmayı Kosovalı Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetti. Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaya; Bediang, Beleska, Fatma Atalar, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Sinitsyna, Zorya, Nalivko, Ceylan Aydemir, Bilgenur Öztürk, Sabiha Gündoğdu on biri ile sahaya çıktı.