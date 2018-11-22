Pusu cinayetini özel ekip çözdü

BUGÜN NELER OLDU

OLAY, Keçiören Kuşcağız Mahallesi'nde 8 Mart 2017 Çarşamba günü meydana gelmişti. Sakızağacı Sokak'taki bir evde ikamet eden H. S.'nin evine giden Yücel Biçer, burada kurulan pusu sonucu silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Biçer kanlar içinde yere yığılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Acil olarak ameliyata alınan Yücel Biçer 5 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Dedektiflerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için kurulan 'özel ekip' olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Dedektifler aradan geçen 1 yıl 8 ay sonra olay yerinde tekrardan incelemelerde bulunarak, konuyla ilgili bazı şahısların ifadesine başvurdu. Derinleştirilen çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu düşünülen H. S., C. T., M. A. ve H. G. İsimli 4 şahıs tespit edildi. Şahısların saklandıkları yerler bir bir ekipler tarafından belirlendi. Dedektifler tarafından belirlenen adreslere şafak vaktinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan H. S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.