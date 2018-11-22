Aynı kişiyi yine gasb etti

BUGÜN NELER OLDU

HARBIYE Mahallesi'nde 10 Kasım'da meydana gelen olayda, Nakış Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden M. A., elindeki para dolu çantayla evine girdiği sırada karşısında kar maskeli 2 kişi gördü. Bir an şok geçiren M. A., kar maskeli soyguncuların saldırısına uğradı. Soygunculardan biri M. A.'nın kafasına demir su borusu ile defalarca vurarak bayılttı. Çantayı alıp hızla olay yerinden kaçan soyguncular, binanın girişinde bekleyip gözcülük yapan hırsızı da yanlarına alarak kayıplara karıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Konunun aydınlatılması için 'özel ekip' kurdu. Dikmen'den, Demetevler'e kadar bulunan tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yaklaşık 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen özel timler, kar maskeli 3 soyguncunun E. K., G. K. ve Ş. D. isimli şahısların olduğunu tespit etti. Şahıslardan Ş.D'nin M.A'yı 1 yıl önce de gasp ettiği 6 ay hapis yattığı belirlendi.