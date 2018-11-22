Başkent kışa hazır

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 877 araçlık güçlü karla mücadele filosu, 2 bin 360 personel ve 100 bin ton tuz stoğuyla, bu yıl sert geçmesi beklenen kış mevsiminde kar, buz ve soğukla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Kar küremeden tuza atma araçlarına, kaldırım üzeri kar temizlemeden dozere kadar her türlü karla mücadele aracının yanı sıra deneyimli personeliyle başkentin 25 ilçesi ve mahallelerinde (köy), tek bir vatandaşın bile mağduriyet yaşamaması için gece gündüz hazır bekleyen ekipler, bu yıl da başkent yol ve kaldırımlarını açık tutmak için çalışacak. Ekipler kışa hazır.