Zorlu maç Halkbank’ın

BUGÜN NELER OLDU

İLK setin son bölümegeride giren'lüküstünlüğü yakalamasına rağmenset sayısını bulamadı. Çekişmeligeçen setikaybedenekibi,geriye düştü.ikinci setin büyük bir bölümündenın liderliğindeetkili bir oyun ortaya koydu. 2.teknik molasınıönde geçtiğisetin son bölümüne 23-18üstün giren, farkıngetirdiği rehavetle rakibine üstüste sayılar verse de seti 25-23kazandı: 1-1. 4.seti erkenkoparan 25-15 önde tamamlayan, maçı tie-breaksetine taşıdı.Tie-break setinikarşılaşmayı dakazanan, galibiyetlebaşladı., gruptaki ikincimaçını 18 Aralık'ta deplasmanda'nıntakımıyla yapacak.Burutay'ın saatte 109 kilometrehızla attığı servis maçın en hızlısıoldu. Sket dekilometreile atmayı başardı.