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Zorlu maç Halkbank’ın

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika’nın Knack takımını 3-2 yendi

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Zorlu maç Halkbank’ın
İLK setin son bölüme 24-22 geride giren Halkbank, 25-24'lük üstünlüğü yakalamasına rağmen set sayısını bulamadı. Çekişmeli geçen seti 31-29 kaybeden Türk ekibi, 1-0 geriye düştü. Halkbank, ikinci setin büyük bir bölümünde Burutay Subaşı'nın liderliğinde etkili bir oyun ortaya koydu. 2. teknik molasını 16-12 önde geçtiği setin son bölümüne 23-18 üstün giren Halkbank, farkın getirdiği rehavetle rakibine üst üste sayılar verse de seti 25-23 kazandı: 1-1. 4.seti erken koparan 25-15 önde tamamlayan Halkbank, maçı tie-break setine taşıdı. Tie-break setini 15-9, karşılaşmayı da 3-2 kazanan Halkbank, galibiyetle başladı. başkent temsilcisi Halkbank , gruptaki ikinci maçını 18 Aralık'ta deplasmanda Almanya'nın United Volleys takımıyla yapacak. Burutay'ın saatte 109 kilometre hızla attığı servis maçın en hızlısı oldu. Sket de 105 kilometre ile atmayı başardı.
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Zorlu maç Halkbank’ın
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