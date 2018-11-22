Zorlu maç Halkbank’ın

İLK setin son bölüme 24-22
geride giren Halkbank
, 25-24
'lük
üstünlüğü yakalamasına rağmen
set sayısını bulamadı. Çekişmeli
geçen seti 31-29
kaybeden Türk
ekibi, 1-0
geriye düştü. Halkbank
,
ikinci setin büyük bir bölümünde Burutay Subaşı'
nın liderliğinde
etkili bir oyun ortaya koydu. 2.
teknik molasını 16-12
önde geçtiği
setin son bölümüne 23-18
üstün giren Halkbank
, farkın
getirdiği rehavetle rakibine üst
üste sayılar verse de seti 25-23
kazandı: 1-1. 4.seti erken
koparan 25-15 önde tamamlayan Halkbank
, maçı tie-break
setine taşıdı.
Tie-break setini 15-9
,
karşılaşmayı da 3-2
kazanan Halkbank
, galibiyetle
başladı. başkent temsilcisi Halkbank
, gruptaki ikinci
maçını 18 Aralık'ta deplasmanda Almanya
'nın United Volleys
takımıyla yapacak.
Burutay'ın saatte 109 kilometre
hızla attığı servis maçın en hızlısı
oldu. Sket de 105
kilometre
ile atmayı başardı.