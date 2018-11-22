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Engelsiz Yaşam’a tam not

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Engelsiz Yaşam’a tam not
AILE, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç ve Genel Müdür Yardımcıları, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ile İl Bilge Hatun Erinç Evi(Huzurevi)'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi ile Ankara'nın en güzel huzurevlerinden olan İlbilge Hatun Erinç Evi'ni bakanlık yetkililerine tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hayranlıkla gezdiklerini ifade eden Genel Müdür ve yetkililer; "dünyaya örnek engelsiz yaşam merkezi yapmışsınız" dedi.
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Engelsiz Yaşam’a tam not
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