Eski eşini rehin aldı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Sivas Caddesi Pamuk Sitesi'nde oturan Murat T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eski eşi Tülay T.'yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren özel harekat ve polis ekipleri, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.'yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Murat T.'ye ait pompalı tüfeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.