Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz

SEZONA 13 futbolcuyla başladıklarını belirten Ankaragücü
teknik direktörü İsmail Kartal
, "Şu ana kadar topladığımız 19
puan çok iyi değil ama çok kötü de değil. Futbolcularımla başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi. ZOR MAÇ OLACAK
Medyadan destek bekleyen Kartal
, "Basın mensuplarının bize destek vermenizi, haksızlığa uğradığımız yerde bunları yazmanızı, hakkımızı aramanızı istiyorum. Bu takım bu sene ligde kalırsa önü açılacak" ifadelerini kullandı. Beşiktaş
ile yapacakları maçın iki taraf açısından da zor geçeceğini söyleyen Kartal, "Taraftarın desteğiyle burada iyi mücadele ederek Beşiktaş
maçından puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.