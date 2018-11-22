Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

SEZONA 13 futbolcuyla başladıklarını belirtenteknik direktörü, "Şu ana kadar topladığımızpuan çok iyi değil ama çok kötü de değil. Futbolcularımla başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi.Medyadan destek bekleyen, "Basın mensuplarının bize destek vermenizi, haksızlığa uğradığımız yerde bunları yazmanızı, hakkımızı aramanızı istiyorum. Bu takım bu sene ligde kalırsa önü açılacak" ifadelerini kullandı.ile yapacakları maçın iki taraf açısından da zor geçeceğini söyleyen Kartal, "Taraftarın desteğiyle burada iyi mücadele ederekmaçından puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.