Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz

Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz
SEZONA 13 futbolcuyla başladıklarını belirten Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal, "Şu ana kadar topladığımız 19 puan çok iyi değil ama çok kötü de değil. Futbolcularımla başarılı olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ZOR MAÇ OLACAK
Medyadan destek bekleyen Kartal, "Basın mensuplarının bize destek vermenizi, haksızlığa uğradığımız yerde bunları yazmanızı, hakkımızı aramanızı istiyorum. Bu takım bu sene ligde kalırsa önü açılacak" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile yapacakları maçın iki taraf açısından da zor geçeceğini söyleyen Kartal, "Taraftarın desteğiyle burada iyi mücadele ederek Beşiktaş maçından puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal: Çalışmaya devam ediyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN