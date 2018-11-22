Keçiören’de her yer orman

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KEÇIÖREN Belediyesi, Türkiye'nin en büyük metropol ilçelerinden biri olan Keçiören'de kurduğu şehir ormanlarıyla vatandaşlara tabiatın içerisinde doğal bir şehir hayatı sunuyor. Belediye, kendi imkânlarıyla ilçenin farklı bölgelerinde kurduğu şehir ormanlarını genişletmek için çeşitli sivil organizasyonlara da öncülük ediyor. Vatandaşların kullanımına açılan Kartaltepe Kent Ormanı'nda 125 bin, AK Parti Hatıra Ormanı'nda 2000, Kösrelik Göleti'nde 20 bin, Karakaya Ormanı'nda 1000, Karşıyaka Ormanı'nda 10 bin, Yükseltepe ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında 2023, Sarı Beyler ağaçlandırma çalışmalarıyla da 5000 fidanı toprakla buluşturan Keçiören Belediyesi, ilçede yeşil alan miktarını 10 yılda yüzde 220 artırdı. Keçiören Belediyesi, şehir ormanlarının da dâhil olduğu çeşitli ağaçlandırma çalışmalarıyla son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alanı ağaçlandırırken, diğer ağaç dikimi faaliyetleri kapsamında ise ilçe genelinde toplamda 6 milyon 170 bin 686 metrekare alanın ağaçlandırılmasını teşvik etti.