Kontrolden çıktı, ortalığı dağıttı

OSTIM Organize Sanayi Bölgesi'nde geceyarısı meydana gelen olayda, 1733. Sokak üzerinde seyreden 06 BEJ 802 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki oto kaporta dükkanının bahçesine girdi. Dükkan önündeki metal çitleri deviren TIR, hızla park halindeki araçların arasına daldı. Kaporta tamir atölyesi önünde tamir edilmeyi bekleyen 4 otomobilden 2'sinde hasar oluştu. Kaza gürültüsüne gelen sanayi çalışanları, olay yerini terk eden TIR'ın plakasını aldıktan sonra, iş yeri sahibi Ahmet Ezberci'ye haber verdi. Dükkanın önündeki kulübede bağlı köpeğinin bulunduğunu belirten Ahmet Ezberci, geldiğinde köpeği Tipo'yu otomobilin altına saklanmış halde bulduğunu söyledi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, rapor tuttu.