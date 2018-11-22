Minik Zümra evine döndü

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5 Kasım'da Selim Özer Mahallesi Şehit Polis Cevdet Ocak Caddesi'nde akşam saatlerinde zihinsel engelli olduğu tespit edilen S.E. (20), 1,5 yaşındaki yeğeni Zümra Işık'ı 5. katın balkonundan aşağı atmıştı. Beton zemine düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük Zümra, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde 10 gündür tedavi görüyordu. Yapılan tedaviler sonrasında hayata tutunmayı başaran küçük Zümra, evine sağlıklı bir şekilde dönerek ailesini sevince boğdu. Şimdi ise kardeşleriyle birlikte evinde oyun oynuyor. Zihinsel engelli teyzesi S.E.'nin ise İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam ediyor.Baba Murat Işık, "Allah'ıma binlerce şükür, bizim için inanılmaz bir durum. Çünkü 5. kattan düşüp de 2 hafta içerinde toparlanması inanılmaz. Çünkü kolay değil 5. kattan düşmesi dile kolay. Çok şükür bana, annesine, ananesine, dedesine, büyük babasına, babaannesine, dayısına, teyzesine evlat acısı yaşatmadı. Kardeşlerine, kardeş hasreti yaşatmadı ve kardeş acısı yaşatmadı. İlgilerinden dolayı Ankara Dışkapı Hastanesindeki doktorlara teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Kırıkkale TIP Fakültesine de çok teşekkür ederiz. 112 Acil Servis Müdürü Muhammed Ali Tekinay'a da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ambulansımızı, her şeyimizi ayarladı. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi..5 yaşındaki kızı Zümra Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten baba Işık, "Şu anda sağlık sorunu kalmadı. Sadece kalçada kırık, akciğer, karaciğer ve dalakta yırtılmalar var. 10 günde bir kontrolü var Ankara'da. 10. gün hastaneden taburcu oldu. Çok şükür kızımız yanımızda. Anne ve babalara tavsiyem çocuklarına çok iyi baksınlar " şeklinde konuştu. Çocuğun teyzesinin İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğünü ifade eden Işık, "Teyzesi İstanbul'da tedavisi yapılıyor. İnşallah kurban olduğum Allah'ın izniyle teyzesi de gelecek. Bilerek yapmadığını biliyoruz." dedi Zümra'nın anneannesi Saadet Eldemir "Çok mutluyum. Evimize döndüğü için önce Rabbime, sonra da bütün doktorlara çok teşekkür ediyorum" dedi.