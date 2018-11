Soğan depolarına baskın

BUGÜN NELER OLDU

Bir hafta önce 2-2.5 liradan satılan soğan fiyatının bir anda 5 TL'ye çıkmasının ardından harekete geçen hükümet, spekülatörleri depoda kıstırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri, ülkenin soğan üretiminin yüzde 30'unu gerçekleştiren Polatlı'da depolara baskın düzenledi. Depolarda üreticilerin fiyatı artırmak için soğanı stok yaptığı tespit edildi.Bakanlık yetkilileri, Polatlı'da 24 adet depoda incelemelerde bulundu. İnceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğanın olduğu tespit edildi. 24 deponun sadece 3'ünde satış yapıldığı, diğer depoların ise kilitli olduğu belirlendi. Bakanlık yetkilileri, soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 TL, tüccar satış fiyatının ise 3 TL olduğunu tespit ederken, işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiğini belirtti. Denetimleri gerçekleştiren Ankara Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz yaptığı açıklamada stokçulara izin verilmediğini söyledi. Korkmaz, "Ülkemizin önemli soğan üretim merkezi Polatlı ilçemiz üretimin üçte birini karşılamaktadır. İlimizde her yıl 500 bin ton civarında soğan üretilmektedir. Ülkemizin ihtiyacı bir buçuk milyon ton civarındadır. Son zamanlarda fiyatta meydana gelen artışa bağlı olarak gerek tarım bakanlığımız gerek vergi dairesi başkanlığından gelen ekiplerle beraber Polatlı ilçemizde şu an inceleme ve denetlemeler yapıyoruz. Soğan üretimi yapan 40'ın üzerindeki köyümüzde tüm kamu kurum ve kuruluşları denetim yapıyor. Kesinlikle vatandaştan soğanı ucuz hasat döneminde alıp depolarda stok yapılmasına izin verilmeyecek. Ekipler depolarda denetim yaptılar. Denetimlerde depoların bir kısmı kapalıydı. Dünkü denetimlerde depoların önemli bir kısmının açıldığını gördük.Korkmaz, denetimlerden sonra soğan sevkiyatının başladığını söyledi. Korkmaz," Bu gün itibariyle hallere soğan sevkiyatı başladı. Ve soğandaki fiyatlarda düşüş eğilimi de başladı. Düne göre 20-30 kuruş civarında bir düşüş var. Bu ürünlerin maliyetlerini takip ediyoruz. Tarla fiyatı, üreticinin elinden çıkış fiyatı, bu depolara geliş fiyatlarını da bakanlık olarak takip ediyoruz" diye konuştu.Denetımlerın devam ettiğini söyleyen Korkmaz, "Soğanın olması gerekenden yüksek bir fiyatta olduğunu biliyoruz. Özellikle soğanı depolayıp fiyat artırma çabasındalar. Kamu kurum ve kuruluşları dayanışma içinde mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde denetimler devam edecektir" dedi. Fiyatların yükselmesi manipülasyon diyen Korkmaz, "Hastalık döneminde yüzde 15 civarında bir kayıp oluştu. Hastalık sebebiyle fiyatların bu kadar yükselmesi de bir manipülasyondur. Üretim rakamları, tüketim rakamlarının üzerinde. Soğanda bir arz açığımız yok. Ankara'da da geçen yıla oranla büyük bir düşüş yok. Hastalık oldu ama hastalıklı ürün ayıklandı. Soğanlar şu an tüketilmeye hazır duruyor. Köylerde çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme de yapıyoruz. Denetimlerde vergi dairesi başkanlığından gelen ekiplerde denetim yapıyor denetimlerde ürün stoğu yapan kişilerde vergi kaydının olup olmadığı, ürün girişine dair makbuzlarla ilgili detaylı inceleme yapılıyor" dedi.