Sokak köpeklerine 4 koldan çözüm

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Başkent Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine en çok gelen şikayetlerin başında sokak hayvanları geliyor. Ankara'nın tüm ilçelerinde yoğun bir şekilde bulunan sokak köpekleriyle ilgili harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çankaya, Pursaklar, Mamak ve Sincan bölgelerinde yaklaşık 100'er dönümlük hazine arazisini devralarak hayvan barınağı yapmaya başladı. Bu hayvan barınaklarından ilki Çankaya sınırlarında bulunan Karataş Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından inşa ediliyor. 88 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan hayvan barınağında yaklaşık 5 bin hayvan barınabilecek.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Burada hayvan barınağından öte; hastanesi, rehabilitasyon merkezi gibi birçok ünitenin bulunduğu tesis inşa ediyoruz. Burada hem kediler hem de köpekler için büyük bir tesis olacak. Bunun çalışmaları başladı. İlk etapta Karataş bölgesindekini yapacağız. Bunu tamamladıktan sonra ise ikinci bölge olarak Mamak'a yapacağız. Burası Samsun Yolu kenarında ormanlık bir arazide... Buraların tahsisini Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldık. Bir diğeri ise Sincan'dan Ayaş'a doğru giderken ormanlık bir arazide olacak. Pursaklar'da da yer bakıyoruz. Buralara vatandaşlarımız gelip hayvanları ziyaret edebilecekler hem de hayvan sahiplenebilecekler" ifadelerini kullandı.Hayvan barınağı inşasında ilçe belediyeleri ile ortak çalıştıklarını belirten Başkan Tuna, "Bu barınaklarda hayvanlar rahat bir şekilde yaşayacak. Ben pet shop'larda köpeklerin satılmasını doğru bulmuyorum. Bu vicdani de değil... Çocuklar hevesleniyor. Bir süre sonra sokağa bırakıyorlar. Biz sokağa bırakmamalarını, bu barınaklara getirmelerini istiyoruz. Bu projelerde bütün ilçe belediyelerimizde ortak çalıştık" şeklinde konuştu.