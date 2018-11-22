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Telekom galibiyeti kaçırdı

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Telekom galibiyeti kaçırdı
KARŞILAŞMAYA hücumda, savunmada iyi başlayan Türk Telekom, Campbell'in üst üste basketleriyle 2. dakikaya 6-0 önde girdi. Stimac'ın da devreye girmesiyle Türk ekibi kontrolü eline aldı. Telekom, ilk çeyreği de 25-16 üstün bitirdi. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Lighty ve Kalnietis ile sayıya çeviren konuk ekip, soyunma odasına da 45-38 önde gitti.

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Bilan ile hem pota altı hem de dış atışlardan skor üreten Fransız ekibi, 25. dakikaya 55-47 önde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda Redding ve Stimac ile skor üreten Telekom, savunmada Bilan'ı durdurmakta zorlanınca 33. dakika konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi: 65-73. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Nelson ile basketler bulmaya devam eden LDLC ASVEL, son 3 dakikaya 79-74 önde girdi. Fransız temsilcisi, karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.
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Telekom galibiyeti kaçırdı
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