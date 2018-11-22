Telekom galibiyeti kaçırdı

KARŞILAŞMAYA
hücumda, savunmada iyi
başlayan Türk Telekom
, Campbell'
in üst üste
basketleriyle 2. dakikaya 6-0
önde girdi. Stimac'ın
da devreye girmesiyle Türk
ekibi kontrolü
eline aldı. Telekom
, ilk
çeyreği de 25-16
üstün
bitirdi. Rakibinin yaptığı
top kayıplarını Lighty
ve Kalnietis
ile sayıya
çeviren konuk ekip,
soyunma odasına da 45-38
önde gitti. DEVAMINI GETIREMEDI
Bilan ile hem pota altı hem de dış atışlardan skor üreten Fransız ekibi, 25. dakikaya 55-47
önde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda Redding ve Stimac
ile skor üreten Telekom
, savunmada Bilan'ı durdurmakta zorlanınca 33. dakika konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi: 65-73
. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalarda Nelson
ile basketler bulmaya devam eden LDLC ASVEL,
son 3 dakikaya 79-74
önde girdi. Fransız temsilcisi, karşılaşmadan 83-78
galip ayrıldı.