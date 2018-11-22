Telekom galibiyeti kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

hücumda, savunmada iyibaşlayanin üst üstebasketleriyle 2. dakikayaönde girdi. Stimac'ında devreye girmesiyleekibi kontrolüeline aldı., ilkçeyreği deüstünbitirdi. Rakibinin yaptığıtop kayıplarınıveile sayıyaçeviren konuk ekip,soyunma odasına daönde gitti.Bilan ile hem pota altı hem de dış atışlardan skor üreten Fransız ekibi, 25. dakikayaönde girdi. Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda Redding veile skor üreten, savunmada Bilan'ı durdurmakta zorlanınca 33. dakika konuk ekibin üstünlüğüyle geçildi:. Büyük çekişmenin yaşandığı son dakikalardaile basketler bulmaya devam edenson 3 dakikayaönde girdi. Fransız temsilcisi, karşılaşmadangalip ayrıldı.