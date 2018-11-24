Vicdansız öğretmen ağlayan çocuğu nefessiz bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Etimesgut'ta bir kreşte kaydedilen görüntü, görenleri hayrete düşürdü. Ağlayan yeğenini bir türlü avutamayan öğretmenin akıllara durgunluk veren yöntemi görüntülere yansıdı. Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran öğretmen yer alıyor. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, görüntüdeki öğretmen vatandaşlarca tepki yağmuruna tutuldu. Görüntülendiğinden habersizce öz yeğenini nefessiz bırakan vicdansız öğretmen derhal açığa alındı.Yaşanan olayın açığa çıkmasının ardından çocuğu o anaokulunda olan veliler okula akın etti. Geçtiğimiz yıllarda da aynı okulda bu tarz olayların yaşandığını iddia eden bir veli, "Geçen yıl da aynı şey olmuştu çocuğumuz kreşe gitmek istemiyordu. Yönetime gittik sorduk 'yanlış görmüşsünüz kreşimizde öyle şey olmaz' dediler. Çocuk bu yıl farklı bir kreşe yazıldı. Kreşe gitmek için can atıyor ama geçen yıl burada kreşe gelmek istemiyordu" dedi. Olayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Kadının şiddet uyguladığı çocuğun ise öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. Kurum yöneticisi görüntüleri kendilerinin kaydettiğini ifade etti.KONUYLA ilgili Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Olayda bahsi geçen çocuk gelişimi uzman öğreticisi Elif Naz Ç.'nin ailevi sıkıntılar yaşadığı, kurumdan izin almadan öz yeğenini kuruma getirdiği, video görüntülerindeki çocuğun da yeğeni olduğu, kendi sınıfında yeğenine yüksek sesle bağırdığı, susturmak için ağzını kapayarak fiziki müdahalede bulunduğu ifade edilmiştir. Gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır"AYIŞIĞI kurumunun sahibi Banu Yıldırım, "Olay çok üzücü… Benim tarafımdan olaya müdahale edildi. Öğretmen ile ilgili gerekli soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkaran bizzat kurum oldu. Ankara genelinde velilerin özellikle tercih ettiği, her evladı kendi evladı gibi benimseyen bir okuluz. Kurumumuzun adını açık açık ifşa ettim. Yaşanan olaya gösterilen duyarlılık beni mutlu etti. Kurumlara destek edilsin bundan sonra. Ben susarsam, başkası susarsa olaylar artar. Sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Siz medya mensupları da olayı takip edin. Süreci birlikte yürütelim, konu yargıya yansımıştır" dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.