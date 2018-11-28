Arı Okulları’nda 35. Öğretmen Balosu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA'NIN köklü okullarından Arı Okulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla HiltonSa Otel'de "35. Yıl Öğretmenler Günü Balosu" düzenledi. Arı Marşının okunmasıyla başlayan baloda, öğretmenlerden oluşan ritm grubunun gösterdiği performans da büyük beğeni topladı. Programda Arı Eğitim Kurumları ve Çankaya Üniversitesinin kurucusu Sıtkı Alp'in kaleme aldığı "Eserleri Sözlerinin Ötesinde Bir Eğitimci: Sıtkı Alp'in Kaleminden kitabının da lansmanı yapıldı. Sıtkı Alp kitapta yalnızca yaşam öyküsünü değil, aynı zamanda inandığı eğitim felsefesini, vizyon ve misyonunu, yaşama bakış açısı ile eğitim sisteminde değer verilmesi gerekenleri de anlatıyor. Alp, "58 yıllık eğitim hayatında böyle bir kitabın ortaya çıkacağını sanmıyordum, Erzurum'da çiftçi çocuğu olarak başladım ve üniversite kurdum. İstiyorum ki öğrenciler de gençler de okusun. Eğitim olmadan hiçbir ülke kalkınamaz. O yüzden eğitim diyorum başka bir şey demiyorum" dedi.