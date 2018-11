Avrupa’da Türk gecesi

BUGÜN NELER OLDU

asketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden iki Türk takımı OGM Ormanspor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor, D Grubu'ndaki 4. hafta müsabakasında bugün Ankara'da kozlarını paylaşacak M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Grupta geride kalan 3 haftada 2 galibiyet elde eden OGM Ormanspor, 5 puan ve averajla lider durumda bulunuyor. Mersin BB ise 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4 puan ve averajla son sırada yer alıyor. İki takım arasında Mersin'de oynanan ilk karşılaşma, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un 75-70 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın koçu Ufuk Sarıca, İspanya ve Karadağ maçlarının önemine vurgu yaparken, "Henüz Dünya Kupası'na katılmayı netleştiremedik ama aldığımız her galibiyet bizi oraya yakınlaştırıyor" diye konuştu. 2019'da Çin'le düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedefleyen A Milliler, Ankara'da basınla buluştu. Sarıca, "Her geçen gün yaklaşmakta olan bir Dünya Kupası var. Elde ettiğimiz sonuçlarla organizasyona katılmaya çok yakınız. Tabii ki kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız İspanya karşılaşması bizim için çok değerli. O karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, Karadağ'a moralli gitmek istiyoruz. Ama her rakip ayrı, her kazanılan galibiyet çok değerli. Rakipler önemli değil" şeklinde konuştu.