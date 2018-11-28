Beşiktaş maçını geride bıraktık

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki son iki maçında Konyaspor'a 2-0, Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle Kayseri'de karşılaştığı Beşiktaş'a da 4-1 yenilen Ankaragücü'de gözler deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesine çevrildi.Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal sahaya galibiyet parolası ile çıkacaklarını belirtirken, rakiplerinin ligde son sırada bulunmasının kendileri açısından tehlikeli olduğunu söyledi.BU haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor son altı maçtır kazanamıyor. 3 beraberlik ve 3 yenilgileri var.İstediğimiz sonucu elde edebilmek için en az onlar kadar motive olmalıyız. Sahada 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor.Beşiktaş maçı geride kaldı ve biz de kazanıp yaralarımızı sarmak istiyoruz.ANKARAGÜCÜ, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdman, spor salonunda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman yenileme çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibinde sakatlığı devam eden Johannes Hopf fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı.