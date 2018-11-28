Beşiktaş maçını geride bıraktık

Süper Lig'deki son iki maçında Konyaspor'a 2-0, Osmanlı Stadı'nın bozuk zemini nedeniyle Kayseri'de karşılaştığı Beşiktaş'a da 4-1 yenilen Ankaragücü'de gözler deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp, yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor.
Başkent ekibinin teknik patronu İsmail Kartal sahaya galibiyet parolası ile çıkacaklarını belirtirken, rakiplerinin ligde son sırada bulunmasının kendileri açısından tehlikeli olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, Rize maçı öncesi şu ifadeleri kullandı: 6 MAÇTIR KAZANAMIYORLAR, RAKİBİMİZ ÇOK TEHLİKELİ
BU haftaki rakibimiz Çaykur Rizespor son altı maçtır kazanamıyor. 3 beraberlik ve 3 yenilgileri var. Çıkış arıyorlar ve bizimle kendi evlerinde oynayacakları karşılaşmada üç puandan başka bir şey düşünmüyorlar. Yani karşımızda yüzde yüz konsantrasyonla çıkmış bir takım olacak.
İstediğimiz sonucu elde edebilmek için en az onlar kadar motive olmalıyız. Sahada 90 dakika boyunca çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Talebelerimin ellerinden gelenin en iyisini yapacağına ve yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum.
Beşiktaş maçı geride kaldı ve biz de kazanıp yaralarımızı sarmak istiyoruz. HOPF TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
ANKARAGÜCÜ, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdman, spor salonunda core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman yenileme çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibinde sakatlığı devam eden Johannes Hopf fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı idman yaptı.