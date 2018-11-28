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BİREKSU, ’da sanat rüzgârı estirdi

Giriş Tarihi: 28.11.2018
BİREKSU, Ankara’da sanat rüzgârı estirdi
BIRLEŞMIŞ Ressamlar Kulübü (BİRESKU), Türkiye çapındaki açtığı sergilerin en büyüğünü ve sekizinci sergisini 24 Kasım Öğretmenler Gününde görkemli bir törenle açtı. Sosyal medya üzerinde 4 yıl önce kurulan ve 50 bin kişiden fazla üye sayısına ulaşan, Türkiye'deki en büyük sanat paylaşım grubu olan Birleşmiş Ressamlar Kulübü (BİRESKU), Türkiye çapındaki açtığı sergilerin en büyüğünü ve sekizinci sergisini 24 Kasım Öğretmenler Gününde görkemli bir törenle açtı. Türkiye'nin her bir ilinden katılımcısı olan 200'den fazla sanatçı ve 300'den fazla eser ile büyük bir başarıyı yakaladı. BİREKSU Kurucusu Tuncay Umay, farklı kültürleri, farklı coğrafyaları, farklı düşünceleri tek bir amaç etrafında toplamak istediklerini, sanatın birleştirici gücünü kullanarak mutluluğu bir çatı altında yakaladıklarını belirtti. Sergi 30 Kasım'a kadar açık.
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BİREKSU, Ankara’da sanat rüzgârı estirdi
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