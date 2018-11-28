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Emekli öğretmenlere plaket

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Emekli öğretmenlere plaket
KIZILCAHAMAM Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi. Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Emekli öğretmenlere plaket takdiminin gerçekleştirildiği etkinlikte, öğretmenler arasında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.
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Emekli öğretmenlere plaket
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