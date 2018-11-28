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Kasımda doğanlara sürprizi

Giriş Tarihi: 28.11.2018
Kasımda doğanlara doğum günü sürprizi
KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, Kasım ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlayarak, gelenek haline gelen kutlama faaliyeti kapsamında personellerle buluştu. 'Gönül belediyeciliği' kapsamında gerçekleştirilen doğum günü kutlama programında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, gönül belediyeciliği seferberliği kapsamında öğlen yemeğinde belediye personelleriyle bir araya geldi. Kasım ayında doğan belediye personellerinin doğum gününü kutlamak için organize edilen etkinlik en yaşlı, en genç ve en çok hizmet veren personellerin diğer personelleri de temsilen Başkan Ak'la pasta kesmesiyle devam etti. En genç personel Büşra Mazlum (22), en yaşlı personel Ahmet İcik (58) ve en çok hizmet veren personellerden Tevabil Demirbaş (52) Başkan Ak'la pasta keserek sürpriz doğum günü organizasyonu için teşekkürlerini ilettiler. Dayanışma ve birlik mesajı veren Ak, programda personele doğum günü hediyesi verdi.
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Kasımda doğanlara doğum günü sürprizi
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