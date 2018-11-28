Lastikçilerde ‘zorunlu’ yoğunluk mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

ÜLKE genelinde 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle oto lastikçi esnafında yoğunluk yaşanıyor.Ankara'da İskitler Sanayi Sitesi'ndeki lastikçiler, araçlarının lastiklerini değiştirmek için gelenlerle doldu. Yaşanan yoğunluk oto lastikçilerinin yüzünü güldürdü. Ankara'da uzun yıllardır oto lastik satışı işletmeciliği yapan Murat Gökçe, havanın soğuması ve 1 Aralık itibariyle mecburi hale gelen kışlık lastik takma zorunluğu nedeniyle son bir haftadır işlerinde yoğunluk yaşadıklarını ve günde 50'den fazla aracın lastiğini değiştirdiklerini belirtti. Gökçe, "İşlerin en yoğun zamanını geçiriyoruz. Geçen yıl bu yasa sadece ticari araçlarda vardı. Fakat bu sene yasa tüm araçları kapsayacak. Yoğunluğumuz Eylül ayı itibariyle başladı. Günlük ortalama lastiğini değiştirdiğimiz araç sayısı 50'nin altına düşmüyor" diye konuştu.