Sincan Belediyesi’nden ‘öğretmenler’ kutlaması

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SINCAN Belediye Başkanı Murat Ercan, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler onuruna yemek verdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ercan "Öğretmenlik bir gönül işidir. En ücra köşelerde en zor şartlarda bile mesleğini yerine getirmekten bir an bile imtina etmeyen gönüllüler ordusudur" dedi. Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük de, "Çocuklarımızın yetişmesinde en önemli temel unsur önce aile sonra öğretmenlerdir. Sizler anne baba kadar değerlisiniz. Bu nedenle çok ulvi, sorumluluğu yüksek, değerli bir iş yapıyorsunuz" diye konuştu. Sincan Kültür Evi'nde gerçekleşen yemek programına Ercan ve Küçük'ün yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz, Sincan'da görev yapan tüm öğretmenler katıldı.