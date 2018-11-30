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14 yaşındaki çocuğa soygun yaptırdılar

’da pompalı tüfek ve tabancayla girdikleri marketten kasiyeri tehdit ederek, bin 300 lira alan biri 14 yaşındaki 2 kişi polisler tarafından 5 günde yakalandı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018
14 yaşındaki çocuğa soygun yaptırdılar
BAŞKENTTE pompalı tüfekli ve silahlı market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren 1'i çocuk 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay, 21 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Altındağ'da bir markette meydana geldi. Müşteri gibi markete gelen E.K. ile 14 yaşındaki G.Ö., kasaya yaklaştıkları sırada E.K. belindeki tabancayı, G.Ö. ise montunun altına sakladığı pompalı tüfeği çıkartarak kasiyer F.Ö.'ye doğrulttu. Bir an şok geçiren kasiyer ne yapacağını şaşırırken, soyguncular kasadaki paraları istedi. Korku dolu anlar yaşayan kasiyer, kasadan aldığı bin 300 lirayı soygunculara verdi. E.K. ile G.Ö. hızla olay yerinden kaçarken, kasiyer durumu ilgili yerlere bildirdi. O anlar anbean market içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Soygun sonrası şok yaşayan ve korkudan ağlayan kasiyeri polisler ve çevredekiler sakinleştirdi.

SOYGUNCULAR TUTUKLANDI
Polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kameralar neticesinde soyguncuların kimliklerini tespit etti. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, şahısların kaldığı yeri belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda silahlı 2 soyguncu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin borcu olduğu için soygun yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. 14 yaşındaki G.Ö., ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen soyguncular tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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14 yaşındaki çocuğa soygun yaptırdılar
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