Ayakkabı fabrikatörü Kadriye abla

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KADRIYE Nazlım 33 yaşında...14 yıl önce çırak olarak girdiği ayakkabı imalatçılığında yılmadan gece gündüz sabırla çalışarak ustalıkta zirveye çıktı ve 35 kadının çalışacağı fabrikaya ortak oldu. Çalışanların çok sevip saygı duyduğu "Kadriye Abla" diye hitap ettikleri Kadriye Nazlım'ın hedefi gelecek yıl iş güvenliği ve uzmanlığı bölümünü okuyup kendi iş yerinin iş güvenliğini yapmak. Lise mezunu olan Nazlım 1985 Etimesgut doğumlu. 2005 yılında Sincan'da ayakkabı işine girdi. İp temizleme, kalite kontrol, ilaç silimi yaptı. Temizlik bölümünde çalıştı. Makinede de 4 yıl çalışan Nazlım 2013 yılında kendi firmasını kurdu. Nazlım, "Liseyi bitirdim ev hanımı değildim, 2 bilgisayar sertifikası aldım. Bilgisayar başında çalışmayı düşünürken böyle bir iş nasip oldu. Hiç bilmediğim anlamadığım bir işti. Ben girdim bu işi yaptım. Makineci olduysam herkes olur. Bölüm okumakla içinde çekirdekten yetişmek bambaşka bir şey. Aşağı yukarı 7 yılda sorumlu pozisyona geldim" dedi.Ev hanımı olup daha önce hiç çalışmamış kadınlara destek olduğunu söyleyen Nazlım, "Ben hiçbir şey bilmeden buraya geldim. Kadın çalışanlarımızla beraber çalışmaya başladık. Buralara gelebildiysem herkes yapabilir bunu dedim. 6-7 kişiyle başladık. Şimdi 35 kadın var. Ev hanımı olup hiç iş yapmadan burada çalışmaya başlayanlar oldu. Bu şekilde en az 7 kişi çıkar. Burada sorumluluk alarak bir sıfır önde başlıyoruz. Birçok insan beni hiç tanımasa bile işin içinde kadın olduğu için güveniyor, işini gözü kapalı emanet ediyor" ifadelerini kullandı.33 yaşındaki Lale Akbulut: "Kadınlarla çalışmak daha rahat. Kadriye hanım her şeyden önce bizim için iyi bir lider. Tutarlı, kararlı ve bize güven veriyor. Artık erkek işlerini kadın yapıyor. Bundan farklı bir meslekteydim ayakkabıya geldiğimde bilmiyordum." 28 yaşındaki Pakize Pala: "4 yıldır buradayım. Kadriye abla bizim ablamız, arkadaşımız, babamız yeri geliyor annemiz her şekilde bize yardımcı oluyor. Bu bize güven veriyor. Daha istekli çalışıyoruz."