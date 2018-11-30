CEPTEN YEDİK

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'deGençlerbirliği, arka arkaya gelen iki2 yenilgiyi dert etmiyor… Kırmızı-siyahlılarınteknik direktörü Erkan Sözeri,önemli açıklamalar yaptı.diyen Sözeri,ifadelerinikullandı.KARABÜKSPOR ile Eskişehir'de oynayacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerinin altını çizen teknik direktör Erkan Sözeri,Çünkü koşan, mücadele eden, genç bir Karabükspor var. Bu nedenle zeminin iyi olmasının bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.KARABÜK maçının ardından sezonun ilk devresini Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşılaşmalarıyla tamamlayacaklarını hatırlatan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Devre sonunda 3 zorlu maç yapacağız ama zor maçlarda daha iyi oynadığımızı futbolcularımız Bolu'da gösterdi. 'Sezonun ilk devresini şu puanla kapatacağız' şeklinde bir hesap yapmıyoruz. Maç maç bakıyoruz ama şu bir gerçek; şu anda gözüken Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor bizim rakibimiz pozisyonunda. Önce Karabükspor maçını inşallah hayırlı bir şekilde geçelim. İlk yarıyı kayıpsız atlatırsak zaten işin büyük bir bölümünü geçmiş oluruz" diye konuştu.Gençlerbırlığı çok köklü bir kulüp, geçen sene gerçektenAma bu seneye çok başarılı bir başlangıç yaptılar.Arka arkaya aldıkları seri galibiyetler nedeniyle biraz rehavet oluştu. Bunun sonucunda da zaten kayıplar geldi. Ama toparlayacaklardır. Şu anki konumları yine de rahat.