CEPTEN YEDİK

Spor Toto 1. Lig'de misafir olduğunu gösterircesine 11 maçlık yenilmezlik seri yakalayan
Gençlerbirliği, arka arkaya gelen iki
2 yenilgiyi dert etmiyor… Kırmızı-siyahlıların
teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacakları maç öncesi
önemli açıklamalar yaptı. "Puan farkımız var, sadece cepten yedik. Bundan sonra tekrar cebimizi doldurmak istiyoruz"
diyen Sözeri, "Balıkesir deplasmanında konsantrasyon problemi yaşadık, İstanbulspor maçındaysa motivasyonumuz yüksek olmasına karşın sonuca gidemedik. Topu içeriye atamadığınız zaman bu sonuçlar oluyor. Şimdiye kadar hep attık, inşallah bundan sonra da atacağız"
ifadelerini
kullandı. KARŞIMIZDA KOŞAN, GENÇ BİR KARABÜK OLACAK
KARABÜKSPOR ile Eskişehir'de oynayacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerinin altını çizen teknik direktör Erkan Sözeri, "Hatalarımızdan ders çıkaracağız, bizim hedefimiz zaten belli ve hala lideriz. Bu hedeften bir şaşma yok. Belki taraftarımız yanımızda çok fazla sayıda olamayacak ama onların gönülleri hep bizimle. İyi bir sahada oynayacağız. Osmanlı Stadı'nda oynasak biraz daha zor olabilirdi.
Çünkü koşan, mücadele eden, genç bir Karabükspor var. Bu nedenle zeminin iyi olmasının bize avantaj sağlayacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. BİZ ZOR MAÇLARI ÇOK SEVİYORUZ!
KARABÜK maçının ardından sezonun ilk devresini Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor karşılaşmalarıyla tamamlayacaklarını hatırlatan G.Birliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Devre sonunda 3 zorlu maç yapacağız ama zor maçlarda daha iyi oynadığımızı futbolcularımız Bolu'da gösterdi. 'Sezonun ilk devresini şu puanla kapatacağız' şeklinde bir hesap yapmıyoruz. Maç maç bakıyoruz ama şu bir gerçek; şu anda gözüken Denizlispor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor bizim rakibimiz pozisyonunda. Önce Karabükspor maçını inşallah hayırlı bir şekilde geçelim. İlk yarıyı kayıpsız atlatırsak zaten işin büyük bir bölümünü geçmiş oluruz" diye konuştu. ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ;
Süper Lig'e dönerler
Gençlerbırlığı çok köklü bir kulüp, geçen sene gerçekten ciddi hatalar yüzünden küme düştüler.
Ama bu seneye çok başarılı bir başlangıç yaptılar. Eldeki kadroları Spor Toto Birinci ligi için oldukça güçlü.
Arka arkaya aldıkları seri galibiyetler nedeniyle biraz rehavet oluştu. Bunun sonucunda da zaten kayıplar geldi. Ama toparlayacaklardır. Şu anki konumları yine de rahat. Halen liderlik koltuğunda oturuyorlar. Bana göre bu kadroyla Gençlerbirliği takımı tekrar Süper Lig'e dönecektir.