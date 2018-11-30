Kulüpler Birliği'nin ardından TFF'ye bir tepki de MKE Ankaragücü yönetim kurulundan geldi. 17 kulübün imzası ile G.Saray-Konya maçı sonrası kızağa çekilen iki hakem Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek üzerinden TFF'ye yapılan çağrının ardından
dün de Ankaragücü uğradığı haksızlığı dile getirdi. TFF'nin Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş maçının oynanacağı şehri değiştirmesine ilişkin
sarı-lacivertli taraftarların tepkilerini anlayışla karşıladıklarını belirten yönetim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ZARAR GÖRMEMEK İÇİN KABUL ETTİK
"CAMIAMIZIN ve kulübümüzün daha büyük zararlar görmemesi için maçı (Beşiktaş) oynama kararı alınmıştır. Türk futbol tarihinde eşine rastlanmayan bir şekilde evimizde oynayacağımız karşılaşmanın maçın oynanacağı güne neredeyse bir günden az bir süre kala yerinin değiştirilmesi ve bir başka şehirde oynanmasına karar verilmesinin meşru zeminde izahı yoktur. Sezon başından beri VAR uygulaması konusunda yaşadığımız mağduriyetleri de yetkililere hatırlatarak bir kez daha yüksek sesle
'İmtiyaz değil, adalet istiyoruz.' diyoruz ve TFF'yi kulübümüze karşı daha dikkatli ve adil olmaya davet ediyoruz."