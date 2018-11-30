BUGÜN NELER OLDU

Kulüpler Birliği'nin ardından TFF'ye bir tepki de MKE Ankaragücü yönetim kurulundan geldi.dün de Ankaragücü uğradığı haksızlığı dile getirdi. TFF'ninsarı-lacivertli taraftarların tepkilerini anlayışla karşıladıklarını belirten yönetim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"CAMIAMIZIN ve kulübümüzün daha büyük zararlar görmemesi için maçı (Beşiktaş) oynama kararı alınmıştır. Türk futbol tarihinde eşine rastlanmayan bir şekilde evimizde oynayacağımız karşılaşmanın maçın oynanacağı güne neredeyse bir günden az bir süre kala yerinin değiştirilmesi ve bir başka şehirde oynanmasına karar verilmesinin meşru zeminde izahı yoktur.'İmtiyaz değil, adalet istiyoruz.'