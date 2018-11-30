İspanya- Ankara-Kars Doğu Ekspresi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Ekspresi çılgınlığı devam ediyor. Yurt dışında yaşayan gençler de 25 saatlik tren yolculuğu macerasını yaşamak için adeta birbiriyle yarışıyor. Bir yıl öncesinden Doğu Ekspresiyle yolculuk yapmayı planlayan İspanyol grup, hayallerini gerçekleştirdi. Haftalar öncesinden Türkiye'deki arkadaşları aracılığıyla Doğu Ekspresi'nden Kars'a bilet alan İspanyol grup önce Ankara'ya ardından Doğu Ekspresiyle Kars'a geldi. Grup, 25 saatlik demiryolu yolculuğunun unutulmaz olduğunu belirtti. Tren yolculuğunun müthiş olduğunu ifade eden grup, Ani, Kars Kalesi, Çıldır Gölü'nü görmek istediklerini, 2 gün Kars'ta kalacaklarını ve Kars'tan da Gürcistan'a geçeceklerini belirtti.