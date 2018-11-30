Kocatepe’den mesaj: Birlikte başaracağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanan Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarına yavaş yavaş başladı. AK Parti Genel Merkez'deki makamında zaman zaman başkentli STK'larla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki geçtiğimiz akşam Çankaya Kocatepe'deki AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir araya gelen Özhaseki, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ziyarete ilişkin, "AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile bir araya geldik. Yerel seçimlere ilişkin istişarelerde bulunduk. Teşkilatımızdaki birlik, beraberlik ve uyum bize güç veriyor. Kararlıyız, el ele vererek Ankara'yı çok daha iyi yerlere taşıyacağız" açıklamalarında bulundu. Özhaseki daha sonra AK Parti Ankara Gençlik Kolları ile de buluştu. Gençlerle uzun uzun sohbet eden Mehmet Özhaseki, "Kutlu davamız dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin omuzlarında yükseliyor. Ankara AK Gençliğin dinamizmi bizi heyecanlandırdı. Ankara'yı bu sefer de genç kardeşlerimiz ile kazanacağız" ifadelerini kullandı.MEHMET Özhaseki'nin uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Kayseri'deki AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Ankara Gençlik Kolları'na gönderme yaparak, "Mehmet Özhaseki Başkanımız size emanet" mesajı yolladı. Ankara Gençlik Kolları ise bu mesaja, "Başkanımız bize emanet, Ankara başkanımıza emanet" yanıtını verdi.