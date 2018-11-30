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Malcolm X’in tabelası asıldı

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Malcolm X’in tabelası asıldı
AMERIKA Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının önündeki caddenin "Malcolm X" olarak değiştirilen ismine ait tabela asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan kararla Çankaya'nın Çukurambar semtinde bulunan ABD'nin yeni Ankara Büyükelçiliğinin önünden geçen caddenin ismi değiştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince caddenin adının bulunduğu direkteki "1478. Cadde" tabelası indirilerek, yerine "Malcolm X" yazılı tabela yerleştirildi.
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Malcolm X’in tabelası asıldı
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