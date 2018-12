Oksijen tedavisiyle sağlığına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Ülkesındekı iç savaşın en küçük tanıklarından es-Sabah, henüz 6 yaşındayken ailesiyle motosiklet kazası geçirdi. Kaza sırasında es-Sabah'ın yanan sol ayağında oluşan enfeksiyon, uygun tedavi koşulları sağlanamadığı için kemiğine sıçradı. İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan ve ilkokula başlayan es-Sabah, ayağındaki ağrılar artınca, tedavi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı'na getirildi. Geçen aydan bu yana babaannesinin yardımıyla gidip geldiği hastanede oksijen tedavisi uygulanan es-Sabah, yeniden yürüyeceği ve kardeşlerine kavuşacağı günün hayalini kuruyor. Abdülrezzak es-Sabah, savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiklerini ve Konya'da yaşamaya başladıklarını söyledi. Suriye'de bulundukları dönemde motosiklet kazası geçirdiği ve ayağında yara oluştuğunu ifade eden es-Sabah, "Ayak topuğumda iltihaplanma oldu, bu yüzden ayağımın üzerine basamıyorum. Her gün oksijen almaya geliyorum. İçeride maske takıyorum. Ağrılarım geçti. Bir an önce iyileşip, yürümek, ailemin yanına gitmek istiyorum. En küçük kardeşim daha üç aylık. Onları çok özledim" diye konuştu.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek, oksijen tedavisinin iyileşmeyen ayak yaralarında çok iyi sonuç verdiğini dile getirdi. Hiperbarik ünitesinin en küçük hastalarından birinin Suriyeli Abdülrezzak olduğunu ifade eden Şimşek, "Suriye'deki iç karışıklık döneminde ailesiyle Türkiye'ye gelmişler. Abdülrezzak'ın doğuştan gelen bir rahatsızlığı da mevcut. Motosiklet kazasıyla ilgili ayağında his kaybı da var. Orada büyük bir yara açılıyor. Yarası iyileşmiyor ve kemiğe sirayet ediyor ve kemik iltihaplanması ortaya çıkıyor. Oksijen tedavisinde 18'inci seanstayız yaklaşık 40 seans daha devam edecek. Şu an ayağıyla ilgili her şey yolunda gidiyor" dedi.