Rehin aldı öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Üreğil Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, bir otomobille Manolya Sitesi'ne gelen Emine Ç. (39) ile Habip K., henüz belirlenemeyen bir nedenle araç içinde tartışma yaşadı. Kavgayı sürdürerek araçtan inen ikili, Emine Ç.'nin oturduğu binanın girişine geldi. Giderek şiddetlenen kavgada kontrolünü kaybeden Habip K., silahını eline alarak "Seni kimseye yar etmem" diye bağırdı. Bağrışmaları duyarak olay yerine gelen sitenin güvenlik görevlisi, genç kadının silahla rehin alındığını gördü. Daha sonra Emine Ç.'ye doğrulttuğu silahını ateşleyen Habip K., kadını ağır yaraladı.Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Aldığı kurşun yarasıyla hareketsiz yatan Emine Ç.'nin başından ayrılmayan zanlı, olaya müdahale etmeye çalışan ekiplerin üzerine rastgele ateş açtı. Şahsı etkisiz hale getirmek için harekete geçen polisler de havaya uyarı atışında bulundu. Polis ekiplerince silahlı saldırganın elinden kurtarılan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teslim olmamak için direnen Habip K., etrafa ateş açmayı sürdürdü. Silahın namlusunu daha sonra kendisine çeviren şahıs, intihar edeceğini söyledi. Saldırganın bir türlü ikna edilememesi üzerine özel harekat ekiplerinden destek istendi. Zırhlı araçlarla birlikte site içine gelen ekipler, şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre uğraş verdi.HABIP K.'nin yakınları da olaydan haberdar olarak adrese geldi. İkna çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen annesi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak sakinleştirildi. Şahsı ikna çalışmalarında oğlu Osman K.'den de yararlanıldı. Güçlükle ikna edilen Habip K., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Evli olduğu belirtilen Emine Ç.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve zaman zaman Habip K. ile evinde buluştuğu öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.