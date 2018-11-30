Tefecilere operasyon

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ALTINDAĞ, Çankaya, Mamak ilçelerinde tefecilik ile bazı kişilerin iş yerlerine el koyup zorla senet imzalattıkları belirlenen suç örgütünü takibe alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Zanlıların bir süre teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütü üyelerinin aylık yüzde 20 faizle tefecilik yaparak bazı kişilere borç verdiklerini, borçlarını ödeyemeyen müştekileri tehditle ve darbederek otoban kenarında bir ormanlık alanda yüksek miktardaki senetlere imza attırdıklarını ve iş yerlerine el koyduklarını belirledi. 3 ilçede eş zamanlı operasyonlarla suç örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen 5 zanlıyı gözaltına alındı. Şikayetçi ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.