Trafik canavarı yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

KUZEY Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman B. idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, sabah saatlerinde Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ü'nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Baba Aziz Ülkeroğlu, kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman B. ise olay yerinde aracını bırakarak kaçmıştı. Plakasından aracın bir matbaacılık şirketine ait olduğunu tespit eden ekipler, şirket sahibi Osman B. ile irtibata geçti. Kazaya kendisinin karıştığını doğrulayan Osman B. avukatıyla öğle saatlerinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Osman B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan anne ve oğlu dün gözyaşları içinde Kahramankazan'da toprağa verildi.