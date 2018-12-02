1 puan hedefliyorduk

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragcü'nün başarılı teknik direktörü İsmail Kartal, 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Kartal, karşılaşmaya 1 puan hedefleyerek çıktıklarını belirterek,dedi.İki taraftarın birbirleriyle çekişmesiyle ortamın gerildiğini vurgulayan Kartal,şeklinde konuştu.Öncekigün oynanan maçın 61. dakikasında Ankaragücü taraftarlarınınvediye bağırmasını doğru bulmadığını dile getiren İsmail Kartal, "Taraftarlar arasında bir gerilim yaşandı. Bunlara gerek yok. Biz futbolun güzelliklerini konuşalım. Futbolcular mücadelelerini versinler. Ankaragücü ile Rizespor birbirlerine çok uzak camialar değil. Taraftarın yaptığı doğru değil. Ankara'ya gidince başkan ile görüşeceğim ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Her iki takım sahada centilmence mücadelemizi yapalım. Yenersin, yenilirsin. Sonuçta hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Bunlara gerek yok" diye konuştu.