1 puan hedefliyorduk

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragcü'nün başarılı teknik direktörü İsmail Kartal, 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi. Kartal, karşılaşmaya 1 puan hedefleyerek çıktıklarını belirterek, "Rize'ye 6-7 oyuncumuzdan eksik geldik. Sonuçta en az 1 puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularımın hepsi taktiksel olarak verdiğim görevleri yerine getirdiler. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar"
dedi. ALTAY'I TEBRIK ETTI
İki taraftarın birbirleriyle çekişmesiyle ortamın gerildiğini vurgulayan Kartal, "Rizespor o ara tempo yaptı. Biz de biraz geriye yaslanmak zorunda kaldık. Çok güzel bir gol attılar. Ardından bir penaltı kazandılar. Penaltıyı Süper Lig'de kendisine ilk kez şans verdiğim, çok güvendiğim ve Türk futboluna armağan edeceğimiz Altay kurtardı. Oyun içerisindeki davranışlarıyla da takıma güven verdi"
şeklinde konuştu. TARAFTARIN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL
Önceki
gün oynanan maçın 61. dakikasında Ankaragücü taraftarlarının "Bize her yer Trabzon"
ve "Rizespor kümeye"
diye bağırmasını doğru bulmadığını dile getiren İsmail Kartal, "Taraftarlar arasında bir gerilim yaşandı. Bunlara gerek yok. Biz futbolun güzelliklerini konuşalım. Futbolcular mücadelelerini versinler. Ankaragücü ile Rizespor birbirlerine çok uzak camialar değil. Taraftarın yaptığı doğru değil. Ankara'ya gidince başkan ile görüşeceğim ve bunun düzeltilmesi gerekiyor. Her iki takım sahada centilmence mücadelemizi yapalım. Yenersin, yenilirsin. Sonuçta hepimiz Türk futboluna hizmet ediyoruz. Bunlara gerek yok" diye konuştu.