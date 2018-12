Ankara’yı karış karış biliyorum

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Özhaseki, Sincan'ın ardından Yenimahalle'de de AK Parti teşkilatı ile kucaklaştı. Burada, "Ankara'ya hoşgeldin Sayın Başkanım" tezahüratları ile karşılanan Özhaseki, "Ben zaten Ankaralıyım" yanıtını verdi. Aday gösterildiği günden itibaren "Ankaralı" olmadığı için eleştirilen Özhaseki bu düşüncelere, "2000'li yıllardan itibaren evimiz vardı burada. Her hafta buradaydık. Çocuklarım da burada okudu. Ankara'nın sokaklarını da karış karış bilirim. Bunu da herkes bilsin" diyerek cevap verdi. Mehmet Özhaseki ayrıca Ankara'ya dair projelerle ilgili ekibinin de yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı.Yenimahalle'de kentsel dönüşüm yapacaklarını ve bu dönüşüm sonucunda vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı mahallelerinde yeniden ev sahibi olacağının altını çizen Özhaseki, "Allah izin verirse önümüzdeki dönemde bu mahallede bunu göreceksiniz. Yerinde dönüşüm olacak. Kimseyi dışarıya götürmeyeceğiz. Çok cüzi incitmeyen bir rakamla, burada herkesin evlerini yenileyeceğiz" dedi. Özhaseki ayrıca 31 Mart 2019'daki seçimleriyle Yenimahalle'nin yeniden AK Parti belediyeciliğini ile buluşacağının vurgusunu yaptı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde başlatılan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesine alınan sıfır atık projesinin Türkiye'nin pek çok kurumunda başarı ile uygulandığını söyleyen Özhaseki, "O atıkların her birisi bir değer. İnşallah Ankara'nın her sokağında sıfır atık projesini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Coşkunun yoğun olduğu toplantıya AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Hacı Turan ile Nevzat Ceylan da katıldı.2014yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Doç. Dr. Asım Balcı, cuma günü görevinden istifa etti. Bir dönem akademisyenlik görevinde de bulunan ve uzun yıllardır bürokraside önemli işlere imza atan Balcı'nın 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'den Altındağ Belediye Başkanı adayı olması bekleniyor. Aslen Çorumlu olan Asım Balcı, Türksat A.Ş.'de e-Devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.