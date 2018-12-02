Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ASO’dan 55. yıla özel sergi

’dan 55. yıla özel sergi

Giriş Tarihi: 2.12.2018
ASO’dan 55. yıla özel sergi
Ankara Sanayi Odası 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle, sahip olduğu sanat eserlerinden oluşan özel koleksiyonunu ASO Kültür Merkezi'nde sergiliyor. ASO kurulduğu 1963 yılından bu yana büyük bölümü resim olmak üzere 130'den fazla sanat eserini koleksiyonuna dahil etti. Büyük bölümü resimlerden oluşan koleksiyonda, heykel, seramik, tezhip ve hat sanatına dair eserler de bulunuyor. ASO 55. Yıl Özel Koleksiyon Sergisi'nde ise koleksiyonun bir bölümünü oluşturan, 30 ünlü sanatçının resim ve heykellerinden oluşan eserler yer alıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ASO’dan 55. yıla özel sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN