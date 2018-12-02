ASO’dan 55. yıla özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraSanayi Odası 55. kuruluş yıldönümü nedeniyle, sahip olduğu sanat eserlerinden oluşan özel koleksiyonunu ASO Kültür Merkezi'nde sergiliyor. ASO kurulduğu 1963 yılından bu yana büyük bölümü resim olmak üzere 130'den fazla sanat eserini koleksiyonuna dahil etti. Büyük bölümü resimlerden oluşan koleksiyonda, heykel, seramik, tezhip ve hat sanatına dair eserler de bulunuyor. ASO 55. Yıl Özel Koleksiyon Sergisi'nde ise koleksiyonun bir bölümünü oluşturan, 30 ünlü sanatçının resim ve heykellerinden oluşan eserler yer alıyor.