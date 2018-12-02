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Çalışma hayatına düzen getirildi

Giriş Tarihi: 2.12.2018
Çalışma hayatına düzen getirildi
Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Başkanı Erdoğan Özen, Genel Başkan Yardımcıları Zeynel Abidin Karagöz ve Mustafa Aksoy ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan'ı makamında ziyaret etti. TEKEV Genel Başkanı Erdoğan Özen, yapılan ziyarette Teknik Eğitim Vakfının (TEKEV) çalışmaları ve yürüttüğü projeler ile ekim ayı içerisinde yapılan genel kurul hakkında bilgilendirmede bulundu. TEKEV Başkanı Özen, Mesleki Yeterlilikler Kurumunun kurulmuş olduğu günden bugüne kadar çalışma hayatına yeni bir düzen getirdiğini, MYK'nın yürütmüş olduğu çalışmaları önemsediklerini ve bu çalışmalarda vakfın üyesi birçok teknik öğretmenin de yer aldığını belirterek, eğitim- istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi noktasında işbirliği içerisinde ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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Çalışma hayatına düzen getirildi
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