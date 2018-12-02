Hedefim Sensin’e Ankara galası

BUGÜN NELER OLDU

YönetmenliğiniKıvanç Baruönü'nün yaptığı "Hedefim Sensin" filminin başrol oyuncuları Ata Demirer ve Demet Akbağ başkentlilerle buluştu. Panora AVM'de düzenlenen filmin galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Oyuncular Ata Demirer ve Demet Akbağ, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi. Aynı zamanda filmin senaristi de olan Ata Demirer, gösterim öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğlenceli bir yaz filmi çektiklerini, yapmak istediklerini perdeye yansıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Güneydoğulu bir aşiret mensubunu perdeye taşımayı uzun yıllardır isteğini ancak karakteri zihninde bir türlü oturtamadığını belirten Demirer, "Bir gün Beyoğlu'nda otururken adamın orada olduğunu fark ettim. Orada midyeciler, çiğ köfteciler vardır, sokaklarda gezdiği için şakaya da müsaittir. Onu alıp oraya koyunca oldu" dedi. Demet Akbağ da birlikte birçok projede yer aldıkları Demirer'e sevgisini dile getirerek, "Seyirci bizim mizahımızı seviyor. Yine çok içimize sinen, her defasında seyretmekten mutlu olacağımız bir iş yaptığımıza inanıyorum diye konuştu.