Kadınlar filografi ile stres atıyor

BUGÜN NELER OLDU

Telve çivilerin büyüleyici dansı olarak da bilinen ve zorluğu nedeniyle unutulmaya yüz tutan Filografi Sanatı, Mamaklı kadınların elinde hayat buluyor. Yoğun ilgi gören kursta Mamaklı kadınlar, can sıkıntılarını ve gündelik hayatın stresini çivi çakarak, tel sararak atıyor. Hafta içi 4 gün boyunca saat 09.00-16.00 saatleri arasında 18 yaş üzeri kadınları ağırlayan kurs, yıl sonuna kadar devam edecek. Objeleri üretirken önce tahta üzerine desen çizen kadınlar ardından desenin etrafına çiviler çakıyor. Bu işlem sonrası bakır ve renkli tellerle çivilerin arasından belirli örgü teknikleri kullanılarak estetik objeler üretiliyor. Kimi zaman ahenkli, kimi zamansa uyumsuz çekiç seslerinin eksik olmadığı sınıfta 22 ev hanımı eğitim görüyor. Filografi'nin zorluğu ve sabır gerektirmesi nedeniyle unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olduğunu kaydeden Filografi Öğretmeni Yasemin Turhal, kursun Mamaklı kadınlardan büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Bir çivi sanatı olan Filografi'yi yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Mamak Belediye başkanımızın bu sanata göstermiş olduğu ilgi, filografi sanatının geleceği adına umut verici" dedi. Filografi sanatının sabır gerektirdiğini ancak ortaya bir eser çıktığında mutlu olduğunu kaydeden kursiyerlerden Fazilet Güder (51), "Yaptığımız çalışmalar çivi marifetiyle ortaya çıkıyor. Baykuş pano yapıyorum. Yaptığım çalışmanın çok eğlenceli olduğunu gördüm. Zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorum bile. El sanatlarını icra edebilmemiz için bu ideal mekânı oluşturan belediye başkanımıza herkes adına teşekkür ediyorum" dedi.