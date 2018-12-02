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Kahramankazan’da kedi seferberliği

Giriş Tarihi: 2.12.2018
Kahramankazan’da kedi seferberliği
Kahramankazan'da lise öğrencisi bir genç, sokakta baygın halde bulduğu kedi yavrusunu, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Uzman veteriner hekimler burada, hemen minik kedi yavrusuna ilk müdahaleyi yaptı. Kusma, titreme ve gözlerin dışarı çıkması gibi belirtiler gösteren minik kedi yavrusunun zehirlendiği değerlendiriliyor. Veteriner hekimler ve merkez personeli tedavisi süren minik pisi pisiyi eski sağlığına kavuşturmak için var güçleriyle çalışıyor.
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Kahramankazan’da kedi seferberliği
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